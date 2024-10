Per la quinta volta, Padria aderisce al circuito di Monumenti Aperti, importante evento culturale promosso dalla Imago Mundi Onlus di Cagliari. Per l’occasione, grazie alla volontà della nuova Amministrazione comunale padriese, guidata dal Sindaco Alessandro Mura e al grande entusiasmo dei volontari, l’antica “Gurulis Vetus” aprirà le porte dei suoi importanti gioielli culturali.

Il primo cittadino insieme all'Assessora alla Cultura Giuseppa Angela Dettori, hanno sottolineato come «con convinzione e passione, la nostra amministrazione, insediatasi da poco meno di un anno, intende proseguire con la valorizzazione di Padria e del suo territorio mettendo in campo e rafforzando, come in questo caso, azioni di promozione turistica, al fine di valorizzare e far conoscere il suo consistente patrimonio storico, artistico e di tradizioni. L'offerta culturale, rivolta a tutti i visitatori, turisti e cittadini, è impreziosita dalle guide turistiche d'eccezione, formate dai ragazzi delle scuole che, con il loro entusiasmo, garantiranno la fruizione dei monumenti»

13 i siti che potranno essere visitati: la novità è data dal nuraghe Binza che dista meno di 1 km dal centro abitato ed è formato da un corpo monotorre. Confermati il Museo Civico Archeologico, gestito dalla ccoperativa Loguidea, il Parco dei Tre Colli, il Complesso Archeologico di Palattu, Casa Piras e il granaio, il Covento Francescano che ospita una mostra di ormnamenti sacri, il nuraghe Longu e le Chiese di Santa Maria degli Angeli, Santa Giulia, Santa Croce e San Giuseppe.

Organizzati anche alcuni eventi speciali, come esposizioni artigianali, mostre, spettacoli tradizionali di balli e canti sardi ma, soprattutto, l’esibizione dei Boes e Merdules di Ottana. Inoltre, l’Amministrazione comunale ha aderito a “Gusta la citta”. A questo rproposito sono previste delle attività ricettive e di ristorazione.

I monumenti saranno visitabili gratuitamente il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30. Per le escursioni ai nuraghi verrà messo a disposizione un bus navetta, con partenza da piazza del Comune. Gli infopoint saranno allestiti presso la presso la biblioteca comunale, sempre gestita dalla cooperativa Loguidea, e l’infopoint Viva, Unione del Villanova.

La protogonista dell’evento sarà anche l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Archeo Padria”, che ha promosso due trek archeonaturalistico nella bellissima vallata di Badde Nare. In programma la visita a quattro domus de janas pluricellulari, al nuraghe di “Mastru Gasparre” e all’antico ovile in stile spagnolo di proprietà della nobile famiglia “Castiglia”, oltre che la visita a suggestivo canyon nato grazie all’erosione dell’acqua nella roccia.

Il programma prevede alle 10.00, il ritrovo in piazza dei Balli, la partenza alle 10.30 e la conclusione alle 13.30. La quota di adesione è stata fissata in 15 euro (10 per i tesserati Archeo Padria – CSEN-CONI) e comprende l’ assicurazione annuale personale, il tesseramento allo CSEN- affiliato CONI e l'iscrizione alla newsletter di Archeo Padria per ricevere tutti gli inviti agli eventi. Maggiori informazioni ai numeri 3492507361 (anche per sms e WhatsApp) o all’indirizzo di posta elettronica caima@tiscali.it.

In occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio, che ha come tema “Cultura-Patrimonio Comune”, si è deciso di Per questo, si è deciso di segnalare, per ogni comune un sito che sia testimonianza del nostro passato, ma con uno sguardo proiettato verso il futuro. Per Padria è stato segnalato il Museo Civico Archeologico che, grazie ai reperti esposti, racconta l’evoluzione degli insediamenti attraverso i secoli, con tutto ciò che ha fatto di Padria una delle aree privilegiate per lo stanziamento umano dalla Preistoria sino all’età altomedievale.