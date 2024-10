Per il terzo anno di fila, sarà la cornice di Porta Sant’Antonio ad ospitare, nella giornata di sabato 11 agosto dalle 20.00, la tradizionale arrostita, uno degli eventi di punta della Faradda.

Organizzata in collaborazione con Event Sardinia, l’evento è sostenuto da Auchan Spa, che contribuirà alla serata proponendo il vino delle cantine Monserrato e Santa Maria La Palma, oltre che alla fornitura piatti, bicchieri, forchette in plastica e tovaglioli di carta per 12mila persone, melanzane, aglio, prezzemolo e olio dell'Oleificio Secchi.

Inoltre, Le Gallerie Commerciali Sardegna Srl si occuperanno dei grembiuli, delle magliette e dei cappellini per i 15 circoli protagonisti dell'arrostita.

L'acqua sarà offerta da Acqua Minerale San Martino. Rinaldo Carta con Cobec e Corte Santa Maria metteranno a disposizione, invece, 12 quintali di carne, di maiale e di cavallo.

Nella giornata del 14 dalle 14.00, quest’ultima garantirà l'accesso gratuito al parcheggio fino alla conclusione della Discesa.

Per quanto riguarda la viabilità e i divieti, dalle 7.00 di venerdì 10 agosto alle 6.00 di mercoledì 15 agosto è istituito il divieto di fermata e di transito in piazza Sant'Antonio, in piazza Stazione, corso Vittorio Emanuele, corso Vico, porta sant'Antonio, via Aurelio Saffi.

Dalle 14.00 dello stesso giorno alle 11.00 di domenica 12 agosto sarà vietata la fermata in via Pais. Dalle 6.00 di sabato 11 alle 12.00 di domenica 12 agosto la corsia centrale di porta Sant'Antonio sarà chiusa al traffico mentre dalle 14.00 di sabato 11 agosto al termine delle operazioni di pulizia sarà vietato l'accesso in corso Vico da corso Trinità e dall'incrocio per piazza Stazione, a via Francesco Cano da via Cogno, a via Branca da via Cogno; a via sant'Apollinare da via Cogno e dall'incrocio con via San Carlo, a via Moscatello da piazza san Donato, a via Pettenadu da piazza Tola, a piazza Azuni da largo Cavallotti, a via Canopolo da via Dell'Insinuazione.

Per ragioni di sicurezza, anche in occasione dell'arrostita in piazza Sant'Antonio e dei Candelieri, sarà vietato il consumo itinerante di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e in lattine.

Per i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali, dell'intero territorio cittadino sarà vietato somministrare e vendere su area pubblica qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro.

Saranno consentite, invece, la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta. Il divieto sarà esteso anche alle aree concesse per tavoli e sedie ai titolari di pubblici esercizi, ma non vale per le bevande consumate all'interno dei locali.

Le zone interessate per l'arrostita, dalle 14.00 dell'11 agosto alle 8.00 del 12 agosto, saranno comprese tra corso Trinità, via Saffi, porta sant'Antonio, piazza Stazione, via XXV aprile, Padre Zirano, corso Angioy, viale Mancini, via dei Gremi.