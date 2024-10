Il Comitato dei festeggiamenti in onore dello Spirito Santo 2018 ha organizzato per sabato 10 marzo dalle 16.00, una gara di tiro alla carabina ad aria compressa con sagoma fissa a 10 metri, che avrà luogo nella palestra comunale.

Il costo della prima iscrizione è fissato in 5 euro mentre le seguenti 3. Per la categoria open i premi consisteranno in una carabina Webley VMX (primo classificato), in una Crosman Raven (secondo) e in un buono consumazione di 25 euro (terzo). Inoltre sono previsti dei riconoscimenti per la categoria speciale “Ladies” e per i principianti. I premi sono offerti da “Il Salice”.