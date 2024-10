"Dona il Sangue, Salva una vita". È questo lo slogan lanciato dalla sezione Avis di Torralba, guidata dalla Presidente Roberta Onida, in vista della donazione di sangue in programma per sabato 10 marzo dalle 8.00 alle 12.00, in piazza Manzoni.

Per l'occasione sarà presente l'autoemoteca.