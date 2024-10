Elìa Taberlet è il giovane allevatore di Posada a cui era stato rubato il piccolo gregge custodito nelle campagne del paese.

Per dargli una mano d’aiuto si erano mobilitati in tanti e al diciassettenne è stata restituita la possibilità di continuare a fare ciò che da sempre aveva sognato e con sacrificio iniziato a realizzare: il pastore.

L’antica usanza de ‘sa paradura’, su spinta di Gigi Sanna, il cantante degli Istentales, che aveva contattato il sindaco Roberto Tola per offrire il suo impegno come già era accaduto per i pastori sell’Abruzzo, ha sortito l’effetto desiderato e il gregge è stato ricostituito.