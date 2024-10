La Rappresentanza Regionale del Volontariato di Protezione Civile della Sardegna in raccordo con la Direzione Regionale della protezione Civile, ha organizzato “Sa Paradura per l’Oristanese” consistente nella raccolta del fieno messo a disposizione da vari allevatori in favore dei loro colleghi duramente colpiti dai roghi di questi giorni.

Tutto il fieno raccolto sarà depositato presso il Deposito ubicato ad Ottana Zona Industriale (per la posizione clicca qui)

Il fieno sarà messo immediatamente a disposizione degli allevatori richiedenti o mediante consegna in loco e con ritiro diretto da parte dei beneficiari.

Il conferimento e il ritiro del fieno va effettuato nella seguente fascia oraria: dalle ore 07:00 alle ore 13:00.

Il riferimento del progetto e del Deposito di Ottana è: Agostino Carta cell 3928102630.