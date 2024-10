In Sardegna

Lunedì 6 febbraio alle 10,30, sarà presentata nel corso di una conferenza stampa a Cagliari, nella sede di Coldiretti Sardegna, in via Sassari, n. 3 (terzo piano) sa paradura organizzata per i pastori dell'Umbria che hanno perso casa, ovile e pecore a causa delle diverse scosse di terremoto iniziate il 24 agosto scorso.