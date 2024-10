Il cuore dei PASTORI SARDI continua a suscitare consensi e unanime ammirazione e l’iniziativa intrapresa pochi giorni fa che li ha visti donare 1000 pecore ai loro colleghi di CASCIA, colpiti dal terremoto, con l’augurio concreto di poter “ricominciare”, sarà al centro della puntata di NEMO, NESSUNO ESCLUSO, il programma di RAIDUE che racconta la realtà attraverso le storie delle persone.

Domani sera, giovedì 13 aprile, alle ore 21.00, GIGI SANNA, leader degli ISTENTALES e promotore dell’evento, sarà ospite in studio di ENRICO LUCCI e VALENTINA PETRINI per manifestare le motivazioni e dar conto dei fatti che hanno commosso l’Italia intera e offerto un esempio di solidarietà per tutti.

“SA PARADURA”, in prima serata, racconterà il viaggio e la cronaca di un’immersione tra i valori più autentici, frutto di una cultura che resiste e che ha radici profonde nella storia del popolo sardo.

Oltre 3 milioni di visualizzazioni, su SARDEGNA LIVE, hanno certificato l’interesse catturato dall’iniziativa che ha visto in primo piano la PROTEZIONE CIVILE SARDEGNA e la COLDIRETTI SARDEGNA con le diverse Associazioni di volontari che a vario titolo hanno offerto un contributo valido alla riuscita dell’impresa.

Tutte le testate televisive e giornalistiche hanno documentato le diverse fasi di “SA PARADURA” e l’appendice di domani sera, su RAIDUE, offre l’occasione per tracciare un bilancio di quanto è avvenuto.