A Cagliari, in Cattedrale, alle ore 10:30, l'arcivescovo Mons. Arrigo Miglio celebra la Santa Messa cantata dal Cuncordu Sas Enas di Bortigali, Coro di Bosa, Sos Cantores de Irgoli, con i suonatori di launeddas Stefano Pinna, Graziano Montixi, Marcello Trucas. L’iniziativa è del Comitato pro sa Die e della Fondazione Sardinia.

Nel pomeriggio, a Piazza Palazzo alle ore 16:00, Visita guidata nei principali luoghi degli eventi del 28 Aprile 1794 a cura di Marcello Polastri, in collaborazione con Associazione Sardegna Sotterranea. Balli in Piazza del Carmine, dalle ore 20:00 con Jonathan della Marianna e Paride Peddio.

A Sassari sarà possibile visitare il museo nazionale G. A. Sanna di Sassari gratuitamente in un percorso guidato in lingua sarda dal dott. Nicola Dessì, dalle ore 9.30 alle ore 13.30. L’iniziativa è promossa con la collaborazione del Polo Museale della Sardegna – Ministero dei beni e delle Attività culturali e del Turismo. In Piazza Mercato alle ore 16:00, in collaborazione con l'Istituto Professionale per i Servizi per l'Enogastronomia di Sassari, degustazione di fainè. Dalle ore 17:00, in collaborazione con Librai Sardi in Rete e Associazione Lìberos, il reading “Alimenti, tradimenti”, letture di Rita Atzeri. Alle ore 20.00, Cantidos Concerto con il coordinamento di Antonio Deiara, in collaborazione con Librai Sardi in Rete nell’ambito del Maggio dei libri.

Ingressi gratuiti a Nuoro al Museo MAN per la mostra “Costante resistenziale” e al Museo Grazia Deledda (ore 10:00-12:00) dove ci sarà la visita guidata in sardo “Conoscere Grazia”, a cura dell'ISRE. In Piazza Satta, alle ore 17:00, Màndigos: storia e cultura materiale, con Manuelle Mureddu e Natalino Piras. In collaborazione con il Comune di Nuoro, il Consorzio per la Pubblica Lettura S. Satta Nuoro e Telesardegna. Sempre in Piazza Satta, dalle ore 19:00, balli popolari.

A Oristano, in Piazza Roma, alle ore 17:00 Visita guidata “Aristanis nella storia” a cura di Stefano Castello, Maurizio Casu e Nadir Danieli, in collaborazione con la Fondazione Sa Sartiglia Onlus. Alle ore 19:00, al Giardino dell’Hospitalis Sancti Antoni di Via Cagliari, ballo tondo, coordinata dall'Associazione sa Die in tundu, e Degustazione della vernaccia di Oristano in collaborazione con la Cantina della Vernaccia di Oristano.