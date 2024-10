“Il rumore degli zoccoli, il tintinnio delle campanelle, le urla della folla al passaggio delle pariglie. È la colonna sonora de Sa Carrela ’e nanti, la spettacolare manifestazione equestre di Santu Lussurgiu”.

Con queste parole Piersandro Pillonca ha fissato l’immagine di uno dei grandi eventi che si rinnovano, ogni anno, quando si accendono i riflettori sul carnevale equestre lussurgese caratterizzato da una corsa a pariglia di cavalli, tra le più spericolate dell’isola.

Le sue origini lontane, la genuinità di uno spettacolo che diventa condivisione e divertimento collettivo, con il contorno delle maschere, con i colori di una festa che incanta.

Domenica 11, lunedì 12 e martedì 13 febbraio il paese che sorge sul cratere di un vulcano spento, alle pendici del Montiferru, richiamerà ancora una volta la folla delle grandi occasioni che si spiegherà lungo il percorso per assistere alle discese, ai lati di una strada che si snoda tra le case del centro storico, dove tutto profuma di antico.

Sardegna Live, grazie al Comune di Santu Lussurgiu, alla Pro Loco e alla Associazione dei Cavalieri con la collaborazione di Sardegneventi24.it e Ejatv, trasmetterà in diretta le tre giornate, con il commento di Giuliano Marongiu, per “catturare” il brivido che la comunità di Santu Lussurgiu regala a se stessa da secoli, tramandando memorie e tradizioni, cultura e spettacolo, fascino e poesia.

10 febbraio - sabato ore 15.30

Sa Carrela dei bambini XVI edizione - Sa Carrela 'e Nanti - riproposizione della manifestazione storica con cavallini di ferula e ragazzi delle scuole locali





ore 18.00

Balli in maschera per bambini - salone ex asilo

organizzata da Animatori oratorio parrocchiale, Parrocchia San Pietro





11 febbraio - domenica ore 10.30

Punghe e regolle - Sede Hymnos presentazione e inaugurazione mostra itinerante "Sa Carrela 'e Nanti negli scatti di Giuseppe Firinu - fotografie degli anni '70 - '80-'90- Le cartine del percorso verranno distribuite presso la sede Pro Loco Via Santa Croce 9





ore 15.00

Sa Carrela 'e Nanti - storica manifestazione equestre altamente identitaria della comunità lussurgese che la vede impegnata su vari fronti: Con cavalieri e cavalli in una corsa spericolata attraverso la strada principale del paese, con il vicinato de Sa Carrela 'e Nanti e Sa Carrela 'e segus che offre a compaesani e non dolci e vino nelle cantine private o delle associazioni impegnate nell'organizzazione





12 febbraio - lunedì ore 15.00

Sa Carrela 'e Nanti - Sa cursa a sa pudda - la manifestazione equestre si diversifica in questa giornata per la apposizione a metà percorso di due galline di pezza che i cavalieri devono abbattere in corsa con un bastone di legno





13 febbraio - martedì ore 15.00

Sa Carrela 'e Nanti - giornata conclusiva con consegna di attestati e premi ai cavalieri che hanno partecipato alla corsa





11 - 12 - 13 dalle ore 15.00

Esposizione di prodotti tipici locali nelle strade adiacenti il percorso de Sa Carrela 'e Nanti





18 febbraio - domenica ore 15.00

Pentolaccia - ballo in maschera presso ex asilo

organizzata da Animatori oratorio parrocchiale, Parrocchia San Pietro.





dal 4 al 18 febbraio

mostra fotografica "Sa Carrela 'e Nanti attraverso gli scatti degli ospiti" e selezione di componimenti in versi di poeti lussurgesi dedicati alla stessa manifestazione nella sede della Pro Loco

organizzata da Pro Loco, Centro Cultura per educazione permanente e ass.ne culturale Elighes Uttiosos

