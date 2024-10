Un cacciatore di 65 anni, Luciano Floris, di San Teodoro, è morto nella tarda mattinata di oggi durante una battuta di caccia.

Sono tuttora in corso gli accertamenti per stabilire le cause del decesso, ma dalle prime ricostruzioni dell’accaduto non sarebbe da escludere l’ipotesi che il colpo mortale sia partito dallo stesso fucile della vittima nell’atto di scavalcare un muretto a secco.

I compagni di caccia dell’uomo hanno dato immediatamente l’allarme, i soccorsi sono stati altrettanto tempestivi, ma per Floris non c’è stato nulla da fare. Sul tragico episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Siniscola.