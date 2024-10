"Presto torneremo ad Alghero e saremo più forti di prima". Parola di John Alborante, super manager e responsabile vendite e marketing per l'Italia della compagnia irlandese Ryanair.

"Aspettavamo di avere un interlocutore – ha spiegato Alborante – Ora ce l’abbiamo: è la F2i, anche se il passaggio delle quote dalla Sogeaal non è stato ancora formalizzato. Comunque rassicuro tutti: noi siamo pronti a dialogare con il nuovo gestore dell’aeroporto. E' probabile che già la prossima estate torneremo ad Alghero".

"Vogliamo operare come in passato, con lo stesso entusiasmo e la stessa forza. Molto dipenderà da come andranno le trattative con F2i, ma la nostra volontà è dichiarata".

"Il Riviera del Corallo – prosegue il manager – è stata una nostra storica base e sarà di nuovo così. Certo, dobbiamo ancora sederci intorno a un tavolo, confrontarci con il gestore, capire quali sono le esigenze del territorio e gli interessi dei passeggeri, ma sia chiaro: Alghero e Ryanair voleranno di nuovo assieme".