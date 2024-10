Ryanair ha saldato il debito maturato tra il 2014 e il 2016 per il mancato pagamento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco all'aeroporto di Cagliari, con il versamento di circa 12 milioni di euro alla Sogaer, società di gestione dello scalo del capoluogo sardo.

Lo ha fatto sapere la stessa Sogaer, che ha prontamente provveduto a trasferire l'importo agli aventi diritto. Proprio nei giorni scorsi, il chief commercial officer di Ryanair, Jason McGuinnes, in Sardegna per presentare le nuove rotte, aveva detto che "se il governo italiano dovesse abolire l'imposta municipale, Ryanair risponderà con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aerei e altri 20 milioni di passeggeri all'anno e oltre 250 nuove rotte".