Ryanair, oggi 23 marzo ha annunciato di aver più che raddoppiato il proprio operativo pre- pandemia da e per l’aeroporto di Alghero nell’estate 2022, con oltre 160 voli settimanali, 22 rotte, di cui 4 nuove verso Bordeaux, Budapest, Cork e Dublino per l'estate 2022, sostenendo il turismo della Regione Sardegna e la ripresa del traffico.

Ryanair è uno dei più grandi investitori esteri in Italia, con 25 aeromobili addizionali basati nell’estate 2022 (inclusi i nuovissimi ed efficientissimi Boeing 8-200 “gamechanger”) che portano il totale della flotta Ryanair ad oltre 90 aerei, un investimento di oltre 9 miliardi di dollari, oltre 3.000 posti di lavoro altamente retribuiti nel settore dell'aviazione e oltre 40.000 indiretti in 29 aeroporti italiani.

L’operativo per l’estate 2022 di Ryanair su Alghero includerà:

- 22 rotte totali di cui 4 nuove da e verso Bordeaux, Budapest, Cork e Dublino

- Oltre 160 voli a settimana

- Oltre 1 milione di passeggeri previsti nel FY 23 (prossimi 12 mesi)

- Oltre 750 posti di lavoro indiretti

Saranno 160 i voli settimanali per l'estate 2022 (90 in più rispetto all’estate 2019 pre pandemia) questo supporterà il turismo di Alghero e, più in generale, dell’intera Sardegna, dopo due estati difficili.

Affinché Ryanair possa offrire ancora ulteriore crescita e ripresa in Italia, la compagnia chiede nuovamente al governo di abolire l’addizionale comunale sui viaggi aerei dal 2022 al 2025.

La compagnia ha lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da soli € 19,99 a tratta per viaggiare fino a ottobre 2022, che devono essere prenotate entro venerdì 25 marzo. Dal momento che queste incredibili tariffe basse andranno rapidamente a ruba, invitiamo i clienti a collegarsi sul sito www.ryanair.com per non perdere questa occasione.

Da Alghero, Jason McGuinness, Direttore Commerciale di Ryanair, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea n.1 in Europa ed in Italia, Ryanair è lieta di annunciare l’operativo estivo più grande di sempre da Alghero che offre oltre 160 voli settimanali su 22 rotte, comprese 4 nuove rotte da e verso Bordeaux, Budapest, Cork, e Dublino. Questa crescita rafforza il nostro impegno verso la Sardegna, collegando Alghero con 10 paesi e dando al turismo una spinta necessaria in questa estate tanto attesa. Ryanair è stata una risorsa chiave nello sviluppo della connettività regionale italiana, diversificando i flussi turistici ed estendendo la stagionalità. Invitiamo pertanto, ancora una volta, il governo italiano a eliminare l’addizionale comunale per accelerare il traffico italiano, il turismo e la ripresa dell'occupazione. Per consentire ai nostri clienti e ai visitatori da/per Alghero di prenotare la loro vacanza estiva al prezzo più basso, stiamo lanciando una promozione con tariffe disponibili a partire da soli € 19,99 per viaggiare fino a ottobre 2022, che devono essere prenotate entro venerdi 25 marzo. Dal momento che queste incredibili tariffe basse andranno a ruba rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi sul sito www.ryanair.com per non perdere questa occasione.”

Fabio Gallo, CFO & Business Development Director, ha dichiarato: “Siamo lieti che Ryanair, per l’imminente stagione Summer 2022, incrementi l’offerta fino a 160 voli alla settimana aggiungendo 4 nuove rotte da e per il territorio del Nord Sardegna, collegando Bordeaux, Budapest, Cork e Dublino, oltreché un ingente ventaglio di destinazioni nazionali e internazionali. Grazie all’imponente programmazione Summer 2022, con 22 collegamenti di cui 13 internazionali e 9 verso le principali regioni Italiane, Ryanair si consolida come partner principale dell’aeroporto di Alghero e del territorio del Nord Ovest, ampliando in maniera molto importante la presenza sullo scalo e rafforzando il network anche rispetto al periodo pre-pandemia.”

Nella foto, da sinistra a destra, : Alberto Perini, Amministratore Delegato Sogeaal, Jason McGuinness, Direttore Commerciale Ryanair, hostess Ryanair, Fabio Gallo, CFO & Business Development Director Sogeaal, Raymond Kelliher, Direttore Sviluppo Rotte Ryanair, Raffaele Ciaravola, Business Avio - Direzione Sviluppo Business Sogeaal, Mauro Bolla, Country Manager Italia Ryanair.