Ryanair, la compagnia aerea numero uno in Italia, ha lanciato la sua programmazione per l’inverno 2017/2018.

Dal capoluogo isolano sarà possibile raggiungere Catania, Barcellona - Girona, Francoforte Hahn, Madrid e Londra Stansted, che vanno ad aggiungersi alle città già raggiunte dal network.

Con un totale di 18 rotte e 76 connessioni settimanali, sono previsti 1,5 milioni di clienti all’anno in totale a supporto di 1.125 posti di lavoro negli aeroporti di collegamento.

La compagnia irlandese conferma il collegamento fra Cagliari e le principali destinazioni d'affari con frequenze elevate, come Londra (3 a settimana) e Milano (16 a settimana) con orari migliorati e tariffe più basse, sia nella categoria business che in quella leisure.

John F. Alborante, Sales & Marketing Manager Italia di Ryanair dice: “Per celebrare le nuove rotte da Cagliari, stiamo mettendo in vendita posti sul nostro network europeo a partire da €16,99 che possono essere acquistati fino alla mezzanotte (24:00) di venerdì 19 maggio per viaggi fino al 30 giugno. Poiché i posti a questi fantastici prezzi andranno a ruba, invitiamo i passeggeri ad accedere subito al sito www.ryanair.com per evitare di perderli.”

Gabor Pinna, vice presidente di SOGAER, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari, rinnova il sodalizio con Ryanair, affermando: “La crescita del network rispetto alla scorsa stagione porterà un contributo determinante al miglioramento della produttività dell’economia regionale con un forte incremento dell’accessibilità internazionale della città di Cagliari e del Sud Sardegna”.