Ryanair annuncia il nuovo collegamento dall’aeroporto di Alghero per Torino, operativo a partire dal 1° luglio con tre frequenze settimanali, il martedì il giovedì e il sabato, e con il quale Ryanair prevede di trasportare 4.500 passeggeri nei mesi di luglio e agosto.

I biglietti per la nuova rotta Alghero-Torino saranno in vendita da domani.

Per festeggiare la nuova rotta, Ryanair ha già messo a disposizione numerosi posti a partire da €19.99* per viaggiare sul suo network europeo a marzo e aprile, disponibili per la prenotazione su www.ryanair.com fino alla mezzanotte di giovedì (13 febbraio).

"Questa nuova importante rotta - ha affermato Giuseppe Belladone di Ryanair - si aggiunge a quelle già in vendita da Alghero per la prossima stagione estiva, che permetteranno a tanti passeggeri sardi di spostarsi verso 27 destinazioni in totale, sia per affari sia per piacere, alle nostre tariffe basse".