La Sardegna sempre più isolata da tutti.

Ryanair dichiara :“A causa del numero limitato di aeromobili, ridurremo le nostre operazioni ad Alghero nell'estate 2016".

Confermati, dunque, i tagli per i voli che partono dall’Aeroporto di Alghero. In totale sono 15 le rotte soppresse e 9 quelle confermate.

Tra le destinazioni che Ryanair ha deciso di cancellare dal tabellone delle prenotazioni, si trovano ben 9 rotte da Alghero per l’estero e 6 dalla città per la penisola. Molte le polemiche soprattutto per le rotte che da Aprile non vedranno più il collegamento Alghero-Girona(Barcellona) e Alghero-Madrid.

Di seguito elenchiamo le rotte soppresse da Alghero:

Da Alghero per l’estero:

Alghero-Dortmund

Alghero-Dublino

Alghero-Dusseldorf

Alghero-Girona(Barcellona)

Alghero-Göteborg

Alghero-Landvetter

Alghero-Madrid ( dal mese di Aprile)

Alghero-Parigi

Alghero-Stoccolma

Da Alghero per la penisola:

Alghero-Ancona

Alghero-Cuneo (dal mese di Aprile)

Alghero-Roma (dal mese di Aprile)

Alghero-Torino

Alghero-Trieste

Alghero-Treviso (dal mese di Aprile)

Le rotte confermate dalla compagnia aerea sono invece:

Da Alghero per l’estero:

Alghero-Bratislava (dal mese di Aprile)

Alghero-Bruxelles (dal mese di Aprile)

Alghero-Eindhoven

Alghero-Francoforte

Alghero-Londra

Alghero-Memmingen(Monaco)

Da Alghero per la penisola: