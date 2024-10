"Dal prossimo 4 novembre Ryanair lascerà definitivamente Alghero".

È la notizia trapelata dal vertice tra gli emissari della compagnia irlandese e i suoi dipendenti che operano al Riviera del corallo. Secondo quanto emerge, la regina del low cost avrebbe dichiarato che "non c'è alcuna trattativa in atto con la società che gestisce l'aeroporto di Alghero".

A confermare indirettamente l'indiscrezione è il vicecapogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Marco Tedde, secondo il quale "l'abbandono è motivato dall'assenza del piano di incentivi al low cost, che manca dal 2014, e dalla mancanza di dialogo e confronto col nuovo azionista di maggioranza". Tutto questo, insiste Tedde, "è conseguente alla privatizzazione 'al buio' di Sogeaal, fortemente voluta da Deiana e Pigliaru".

Per far quadrare i conti, Sogeaal dovrà ridurre le spese. "Il bando per l'esternalizzazione delle attività di security è il primo segnale", ammonisce l'ex sindaco di Alghero. Intanto anche i sindacati sono sul piede di guerra.