Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Italia, ha lanciato oggi (17 aprile) la sua programmazione invernale 2014 da Alghero, con 11 rotte in totale, che trasporteranno oltre 1 milione di clienti all’anno e sosterranno oltre 1.000 posti di lavoro presso l’Aeroporto di Alghero.

La programmazione invernale 2014 di Ryanair da Alghero porterà:

· 11 rotte in totale

· 88 voli settimanali

· Oltre 1 milione di clienti Ryanair all’anno ad Alghero

· Oltre 1.000 posti di lavoro sostenuti presso l’Aeroporto di Alghero

Ryanair ha confermato oggi il suo impegno in Sardegna e il suo investimento in aeromobili di $270m in un incontro con il Professor Francesco Pigliaru (Presidente della Regione Autonoma di Sardegna), durante il quale è stato discusso della possibile crescita futura con la consegna a Ryanair dell’ordine di 175 nuovi aeromobili Boeing 737-800.

Ryanair ha festeggiato la sua programmazione invernale 2014 da Alghero mettendo a disposizione posti in vendita su tutto il suo network europeo a prezzi a partire da €19.99 per viaggiare a maggio e giugno. Questi posti a tariffe basse sono disponibili per la prenotazione entro la mezzanotte di lunedì (21 aprile).

Ad Alghero, Chiara Ravara di Ryanair ha dichiarato:

“Ryanair è lieta di lanciare la sua programmazione invernale 2014 da Alghero con 11 rotte, che saranno in vendita da domani sul sito web Ryanair.com. Quale compagnia aerea numero 1 in Italia e in Sardegna Ryanair sta riconfermando il suo impegno nella Regione e il suo investimento di $270m nell’isola. Il nostro Chief Commercial Officer, David O’Brien, è stato felice di discutere della possibile crescita futura di Ryanair in Sardegna con il Professor Pigliaru, non appena riceveremo la consegna del nostro ordine di 175 nuovi aeromobili Boeing 737-800.

I consumatori e i visitatori italiani già scelgono Ryanair per le tariffe più basse, la grande scelta di rotte e il nostro servizio clienti leader di settore. Ora possono anche prenotare i propri voli sul nostro sito web molto migliorato e beneficiare di un secondo piccolo bagaglio a mano gratuito, di ‘voli silenziosi’, dei posti assegnati e dell’uso dei propri dispositivi elettronici personali in tutte le fasi del volo, facendo di Ryanair la scelta ideale per famiglie e gruppi di amici. Una nuova app per smartphone e prodotti per famiglie e viaggiatori business saranno presto disponibili, poiché Ryanair continua a fornire non solo le tariffe più basse, ma molto di più.

Per festeggiare la nostra programmazione invernale 2014 da Alghero, stiamo mettendo a disposizione posti in vendita a partire da €19.99 per viaggiare a maggio e giugno, disponibili per la prenotazione entro la mezzanotte di lunedì (21 aprile). Poiché i posti a questi prezzi incredi