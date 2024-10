Ryanair, la compagnia aerea n°1 in Italia, ha annunciato la programmazione invernale 2018/2019 dall’Italia: 37 nuove rotte verso interessanti destinazioni tra cui Amman e Aqaba in Giordania, che permetteranno di trasportare un totale di 39 milioni di passeggeri all’anno in 29 aeroporti italiani, con una crescita del 5%.

La programmazione invernale 2018/2019 di Ryanair offrirà:

37 nuove rotte

Più voli su altre 18 rotte

39 milioni di clienti p.a. (crescita del 5%)

30.000 * posti di lavoro “in loco” p.a.

I clienti e visitatori italiani possono ora prenotare le proprie vacanze fino a marzo 2019, approfittando di tariffe ancora più basse e delle più recenti innovazioni del programma “Always Getting Better”, tra cui:

Tariffa ridotta per il bagaglio in stiva – una tariffa da 25€, un bagaglio da 20kg

Voli in coincidenza a Roma, Milano e Porto, e a seguire da altri aeroporti

Ryanair Rooms con Credito di Viaggio del 10%

Ryanair Transfers - ampia scelta di mezzi di trasporto via terra con il nuovo partner Car Trawler

Massima puntualità - il 90% dei voli sarà in orario

Prezzo garantito - se si trova una tariffa più economica, verrà rimborsata la differenza sul proprio conto MyRyanair con un bonus aggiuntivo di €5.

Ryanair ha inoltre lanciato 2 nuove rotte da Crotone per Milano Bergamo e Pisa, che saranno operative durante la stagione estiva 2018.

A Roma, Michael O’Leary, CEO di Ryanair, ha affermato:

“Siamo lieti di lanciare la più grande programmazione di sempre dall’Italia per l’inverno 2018/2019, con 37 nuove rotte e più voli su 18 rotte esistenti, che permetteranno di trasportare 39 milioni di passeggeri in 29 aeroporti italiani con una crescita del 5%. I clienti e visitatori italiani possono prenotare da oggi le proprie vacanze per la stagione invernale 2018/2019, con tariffe ancora più basse. Non c’è momento migliore per prenotare un volo Ryanair.

Per celebrare il lancio della programmazione invernale 2018/2019 dall’Italia, abbiamo messo in vendita posti sul nostro network europeo a partire da soli €19,99, per viaggiare da marzo a maggio e prenotabili fino alla mezzanotte di domenica (4 marzo). Poiché i posti a questi fantastici prezzi bassi andranno a ruba velocemente, invitiamo i clienti ad accedere subito al sito www.ryanair.com per evitare di perderli.”

*Una ricerca condotta da ACI-Airport Council International conferma che ogni milione di passeggeri crea fino a 750 posti di lavoro in loco negli aeroporti internazionali.