Sulla situazione di difficoltà che sta affrontando l'aeroporto di Alghero per via del disimpegno di Ryanair, dal quale rischiano di derivare gravi conseguenze per l'industria turistica di tutto il Nord Ovest Sardegna, il sindaco di Alghero Mario Bruno ha scritto al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Graziano Delrio, per chiedere che il governo compia al più presto gli atti concreti che la compagnia low cost irlandese si aspetta per decidere se rivedere o meno i propri piani anche in vista della programmazione aerea invernale.

Un mese fa Bruno ha fatto visita a Dublino ai vertici della società aerea, che aveva fissato la metà di giugno come termine ultimo prima di iniziare a ragione sulla propria programmazione internazionale.

Riduzione della tassa d'imbarco, revisione delle linee guida nazionali sugli incentivi low cost e una nuova attenzione di sviluppo degli scali aeroportuali minori e alla Sardegna sono i temi su cui Mario Bruno sollecita di nuovo l'intervento di Delrio.

"Ci dia immediati segnali concreti, mi fido di lei", è l'accorato appello del sindaco al ministro. "Siamo al corrente della volontà già espressa di agire sia sul fronte dell'eliminazione della tassa d'imbarco sia sulla revisione delle linee guida, ma è decisivo che si agisca ora".