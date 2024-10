La compagnia aerea Ryanair ha lanciato oggi la programmazione da Cagliari per l'estate 2017 che prevede venti rotte, incluse le 6 nuove per Barcellona Girona, Catania, Londra Luton, Madrid, Varsavia e Verona che saranno in vendita a partire da lunedì 28 novembre.

Sono previsti 1,4 milioni di clienti con Ryanair che incrementerà il proprio traffico da Cagliari nel 2017 oltre il 20%.

La programmazione estiva di Ryanair da Cagliari - si legge in una nota - sarà caratterizzata da un numero maggiore di frequenze per le vacanze, da tariffe più basse grazie alla riduzione dei costi del carburante da parte della compagnia aerea e da una migliorata esperienza per il cliente conseguente alle implementazioni del terzo anno del programma "Always Getting Better" Ryanair continuerà a collegare Cagliari con le principali destinazioni d'affari, fra cui Bologna (giornaliero), Milano Bergamo (3 al giorno) e Roma Ciampino (9 a settimana).