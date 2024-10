Si chiamano Michela Durzu, Eladio Coello Garcia, Thiago Coello Durzu e Guido Cadoni i 22 milionesimi passeggeri Ryanair, che oggi si sono imbarcati sul volo per Madrid dall’aeroporto di Cagliari.

Ryanair, che ha festeggiato i 25 anni di attività in Italia e dunque anche i 22 milioni di passeggeri transitati dall’aeroscalo di Elmas, ha deciso di premiare i quattro viaggiatori con un voucher per una delle destinazioni raggiungibili dallo stesso aeroporto.

La storia d'amore di Ryanair con l'Italia è iniziata nel 1998, mentre il primo volo in assoluto della compagnia aerea da Cagliari è decollato per Pisa nel gennaio 2007.

Da allora, Ryanair è cresciuta notevolmente a Cagliari aggiungendo rotte nazionali e internazionali, guidando il traffico e la ripresa del turismo post-Covid, trasportando oltre 2,7 milioni di passeggeri all'anno e ad oggi ha trasportato oltre 22 milioni di passeggeri da/per Cagliari.

Quest'estate, Ryanair offrirà il suo più grande operativo di sempre su Cagliari con 39 rotte, incluse 2 nuove per Göteborg e Genova. Questo operativo record vedrà Ryanair crescere del 70% rispetto al periodo Pre-Covid, con 3 aerei basati, nell'anno in cui festeggia le "nozze d'argento" in Italia.

Per celebrare i 25 anni di attività in Italia e i 22 milioni di passeggeri trasportati a Cagliari, i clienti/visitatori possono ora prenotare una meritata vacanza per l'estate '23 a partire da soli 25 euro a tratta per viaggiare fino a ottobre ’23 su Ryanair.com.

Da Cagliari, il Country Manager di Ryanair per l’Italia, Mauro Bolla, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea preferita in Italia, Ryanair è entusiasta di celebrare i 25 anni di attività in Italia e i 22 milioni di passeggeri transitati dall'aeroporto di Cagliari. Ryanair è cresciuta fino a trasportare 22 milioni di passeggeri da/per Cagliari e ha investito nel collegare la Sardegna con l'Italia continentale con città come Bari, Catania, Palermo, Roma e Milano, oltre a rotte internazionali, come Dublino, Londra, Parigi, Varsavia e molte altre destinazioni popolari”.

Marino Piga, amministratore delegato SOGAER, ha commentato: “La collaborazione tra Ryanair e l’Aeroporto di Cagliari si rinnova e continua ad arricchirsi di contenuti, segno che il rapporto costruito negli anni si basa su fondazioni solide, reciproca fiducia e soddisfazioni. La Summer ’23, che vede a Cagliari il network Ryanair più ampio di sempre, e il traguardo dei 22 milioni di passeggeri che festeggiamo oggi, ci fanno guardare con grande ottimismo al futuro”.