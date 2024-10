Ryanair, la compagnia aerea piú grande d’Italia, festeggia il 70millesimo passegero del collegamento da Alghero ad Ancona offrendo voli a partire da €14.99.

Robin Kiely di Ryanair, ha commentato così l'importante traguardo:

"E’ con grande piacere che festeggiamo il 70millesimo passegero del collegamento offerto da Alghero ad Ancona, contribuendo significativamente al turismo in Sardegna.

Da quando Ryanir ha iniziato il collegamento nel 2009 ben 70mila passeggeri hanno deciso di viaggiare tra Alghero ed Ancona alle nostre increbili basse tariffe. Il collegamento da Alghero ad Ancona ha 2 frequenze settimanali, ogni lunedí e venerdí.

Ryanair opera inoltre 9 rotte domestiche da Alghero che consentono ai viaggiatori sardi di moversi a tariffe economiche anche all’interno dell’Italia.

Per festeggiare il 70millesimo passeggero del collegamento offerto da Alghero ad Ancona Ryanair ha giá messo a disposizione numerosi posti a partire da €14.99* per viaggiare sul suo network europeo a ottobre e novembre disponibili per la prenotazione su www.ryanair.com fino alla mezzanotte di lunedí (2 settembre).

Infine, ne approfitto per ricordare - conclude Robin Kiely - che da Alghero potete volare verso 26 eccitanti destinazioni domestiche ed internazionali come Cuneo, Pisa, Roma (Ciampino), Milano (Bergamo Orio Al Serio), Trieste,Treviso, Parma e Parigi (Beauvais), Bratislava, Bruxelles, Eindhoven e tante altre ancora. Affrettatevi ed assicuratevi subito il vostro volo ad un prezzo imbattibile solo su www.ryanair.com".