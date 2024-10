Per il responsabile della selezione di Crewlink, Niall Gleeson, "dallo scorso luglio abbiamo selezionato molti candidati in Italia; abbiamo avuto un'ottima risposta nel 2015 e siamo stati estremamente soddisfatti dell'altissimo livello dei candidati incontrati".

"Ora stiamo tornando per coprire centinaia di posizioni, e questa è una fantastica opportunità per entrare in un settore in crescita. Non vediamo l'ora di essere nuovamente in Italia", aggiunge. Con sede in Irlanda e a Hahn (vicino a Francoforte, in Germania), Crewlink ha un team di professionisti specializzati nella selezione di personale di cabina per l'industria del trasporto aereo da più di 10 anni.

Crewlink ha realizzato il programma '5 Stages -Qualification to Graduation', un programma volto a fornire ai candidati assistenti di volo un corso di formazione piacevole e altamente specifico della durata di 6 settimane, in modo da farli diventare membri del miglior personale di bordo d'Europa conquistando così le proprie ali per volare sugli aeromobili Ryanair.

Crewlink sta cercando ora nuovo personale di volo e terrà giornate di selezione in Italia: a Catania il 2 marzo; a Milano-Bergamo il 3 marzo; a Palermo, Bari e Roma il 9 marzo; a Bologna e Pisa il 10 marzo; a Napoli e Cagliari il 16 marzo.

I potenziali candidati posso registrarsi sul sito Crewlink www.crewlink.ie.