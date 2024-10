Da domani tutti i voli Ryanair opereranno con i posti assegnati. Lo comunica la compagnia low cost irlandese spiegando che i passeggeri possono scegliere i posti assegnati che preferiscono sia durante il processo di prenotazione sia quando effettuano il check-in online con tre opzioni di posto disponibili.

''Tutti i clienti Ryanair - dichiara il manager della compagnia John Alborante - possono ora godere di posti assegnati su tutti i voli, l'ultimo miglioramento del servizio clienti ad essere lanciato. Stiamo ascoltando i nostri passeggeri e rispondendo alle loro richieste, in modo che possano continuare a beneficiare delle tariffe piu' basse e dei voli piu' puntuali, ma possano anche godere dei recenti miglioramenti al servizio clienti Ryanair gia' leader del settore, che includono un secondo bagaglio a mano gratuito di piccole dimensioni, un accesso piu' semplice al sito web, il servizio di registrazione 'My Ryanair', il periodo di grazia di 24 ore, i 'voli silenziosi e i costi ridotti per il bagaglio. Ulteriori miglioramenti saranno lanciati nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi''.