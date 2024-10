Questa mattina la compagnia aerea low cost Ryanair ha annunciato l'intenzione di chiudere la base operativa di Alghero dal prossimo autunno.

In seguito a questa notizia il sindaco della Riviera del Corallo ha espresso “forte preoccupazione” e si è immediatamente recato a Cagliari per discutere con l'assessore Deiana e con il Presidente Pigliaru di quanto sta accadendo.

"Sarebbe un vero disastro, soprattutto in assenza di programmazione certa per l'annualità in corso. Mi sono messo in viaggio per Cagliari - dopo aver visto gli operativi del prossimo inverno, dove Alghero viene fortemente ridimensionata - per avere risposte chiare dalla Regione: salvare Sogeaal e conoscere l'impegno concreto per mantenere rotte e vettori. È in gioco lo sviluppo del territorio. Vogliamo certezze dalla Giunta Regionale".