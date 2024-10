Crewlink, partner ufficiale di Ryanair nella formazione e selezione, avvia le selezioni per assumere nuovo personale di cabina in Italia.

Si inizia il 13 novembre a Roma e Bologna.

Ecco tutte le date:

13/11/2014 Roma;

13/11/2014 Bologna;

14/11/2014 Alghero;

18/11/2014 Orio al Serio;

19/11/2014 Palermo;

19/11/2014 Bari;

20/11/2014 Pisa;

25/11/2014 Lamezia;

27/11/2014 Cagliari;

5/12/2014 Roma;

6/12/2014 a Catania.

Il responsabile della selezione di Crewlink, Andrea Reger ha dichiarato: “Sei stufo del solito lavoro dalle 9 alle 5?”

Desideri una nuova carriera entusiasmante?

Vuoi cogliere l’occasione di vedere alcuni dei luoghi più belli del mondo?

Ti piacerebbe lavorare con la Compagnia Aerea più amata al mondo?

Se la tua risposta a ognuna di queste domande è ‘Si’, allora Crewlink ti può offrire la tua carriera ideale!

In qualità di apparato ufficiale per il reclutamento e la formazione in collaborazione con Ryanair, Crewlink è specialista nel Reclutamento, Formazione e Assunzione di Assistenti di Volo per la principale compagnia aerea low-cost d’Europa”.

I candidarti che desidero la carriera ad alta quota possono registrarsi sul sito http://www.crewlink.ie/it