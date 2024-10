Il centrosinistra blinda l'assessore dei Trasporti, Massimo Deiana, e disinnesca le due mozioni di sfiducia presentate da Riformatori e Forza Italia nei confronti dell'esponente della Giunta Pigliaru.

I documenti sono stati bocciati con 33 voti contrari, 19 favorevoli e un astenuto, il presidente del Consiglio Gianfranco Ganau. L'Aula è convocata alle 17 per discutere la proposta di legge sulla raccolta dei funghi, mentre slitta a data da destinarsi l'elezione del vicepresidente dell'Assemblea in sostituzione del consigliere di Fi, Antonello Peru, ancora in carcere nell'ambito del secondo filone d'inchiesta sui presunti appalti pilotati in diversi Comuni dell'Isola.