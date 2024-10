“A causa del numero limitato di aeromobili, ridurremo le nostre operazioni ad Alghero nell'estate 2016 e opereremo 9 rotte con 1 aeromobile basato, mentre opereremo 14 rotte da Cagliari, con 2 aeromobili basati come la scorsa estate”.

Con questa nota ufficiale la compagnia low cost Ryanair conferma i tagli dei voli da e per la Sardegna.

Penalizzato soprattutto l'aeroporto di Alghero.

Addio a mete storiche come Parigi, Madrid e Barcellona. "Per l'estate 2016 la nostra capacità ad Alghero sarà dimezzata, passando da due aerei che hanno base lì a uno solo", ha dichiarato John Alborante, sales and marketing manager della compagnia.

Ma non solo, perché Alghero si allontana anche dal resto dell’Italia.

Cancellato il collegamento con Ciampino e altri sei, tra i quali Treviso e Trieste. Molte tratte giornaliere diventano bisettimanali e il volo per Bergamo si dimezza: da due a uno solo giornaliero. Il nuovo assetto produrrà anche un ridimensionamento del personale, con i dipendenti Ryanair invitati per lettera a indicare quale sarebbe l'eventuale destinazione alternativa desiderata.

Per quanto riguarda Cagliari, invece, all’aerostazione di Elmas rimarranno di stanza due aeromobili che continueranno a garantire 14 collegamenti su 22.

Tra i collegamenti tagliati c'è Marsiglia, Madrid e Dusserdolf. Resta Parigi e Girona-Barcellona. E sul fronte dei collegamenti nazionali, Ryanair cancellerà su Cagliari tre voli: Genova, Perugia e Torino.