Crewlink, partner di Ryanair nella formazione e selezione, terra' una serie di giornate di selezione per la ricerca di personale di cabina da assumere in tutta Europa. Con sede in Irlanda e a Hahn (vicino a Francoforte, in Germania), Crewlink ha un team altamente qualificato e dedicato di professionisti specializzati nella selezione di personale di cabina per l'industria del trasporto aereo da piu' di 10 anni.

Crewlink ha realizzato il programma "5 Stages -Qualification to Graduation", un programma in 5 fasi dalla qualificazione al diploma, della durata di 6 settimane. Sviluppato per soddisfare le necessita' specifiche dei tirocinanti e per fornire il supporto di cui possono avere bisogno, Crewlink opera esclusivamente nel Centro di Formazione di Hahn (HTC), una struttura specializzata vicino a Francoforte.