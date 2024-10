Con una sentenza appena pubblicata, il Tar della Sardegna ha deciso sui provvedimenti inerenti allo stabilimento di Domusnovas della Rwm Italia e al suo ampliamento, respingendo il ricorso presentato da Italia Nostra, Comitato riconversione e altre associazioni.

"Tutte le ragioni sono state date alle amministrazioni interessate (Regione e Comune) e alla Rwm Italia - spiega l'azienda in una nota - per avere agito secondo legge nei loro rispettivi ambiti. Con esposizioni precise ed estese, i giudici hanno spiegato l'infondatezza di ogni motivo del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti, quest'ultimo in parte pure irricevibile, rigettando integralmente, perciò, le impugnative in questione. L'azienda confidava in questo finale - prosgeue la nota - sicura della correttezza dell'operato suo e della Pubblica amministrazione e certa che la loro osservanza delle regole sarebbe emersa nel processo appena concluso".

“C'è grande soddisfazione - conclude l'azienda che produce armi - il risultato processuale vale, per Rwm Italia, anche come risposta all'accanita attenzione inquisitoria manifestata, via media, da associazioni e loro portavoce, a cui l'azienda, volutamente e per equilibrio, ha sin qui evitato di opporsi".