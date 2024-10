Il procuratore della Repubblica Domenico Fiordalisi - nuovo responsabile della Procura di Tempio Pausania - è pronto a rendere esecutive le demolizioni delle case abusive lungo i litorali galluresi. Le ruspe potrebbero abbattere oltre cinquecento abitazioni, da tempo individuate come irregolari. Tra queste case molte sono state edificate in area protetta e non potrebbero essere in nessuna maniera oggetto di sanatoria. Fiordalisi non è certo nuovo a questo genere di operazioni. A Lanusei aveva affrontato con la stessa severità il fenomeno dell'abusivismo edilizio in Ogliastra.