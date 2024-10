Cosa sta accadendo nei pressi di Via Del Pozzetto è presto detto: nella nota stampa di Conalpa Cagliari, l'accorato appello per salvare i gatti.

Non si arrendono residenti e associazioni alla decisione del Supermercato di via del Pozzetto a Cagliari, di smantellare l'intero spazio verde di via Pantelleria per farne parcheggi.

Minacciati ulivi, oleandri, hibiscus, lantane, ma anche la colonia felina che in quel luogo, recintato e verdeggiante, da sempre trovava rifugio e riparo.

Si tratta di una dozzina di gatti, tutti sterilizzati, seguiti amorevolmente da diversi volontari del quartiere che si autofinanziano e sostengono tutte le spese.



E' costantemente presente sul posto Leila Delle Case, presidente regionale del CONALPA – Coordinamento nazionale per gli alberi e il Paesaggio - che ha inviato formale richiesta al direttore del supermercato, perchè rivedano il progetto, risparmiando dalla distruzione almeno una parte del giardino. «Ho preso un impegno come associazione, per mantenere un'area pulita e curata, uno spazio che può restare un angolo verde del quartiere e per i gatti della colonia. Sarebbe davvero una scelta infelice non tenere conto di tante persone che sono anche clienti stessi del supermercato».



Alessia Podda, presidente dell'associazione IL FAUNO ed esperta in naturopatia veterinaria, spiega: «Qualunque cambiamento per il gatto è vissuto come fonte di stress. Immaginiamo quali conseguenze possa avere perdere un punto di riferimento simile».

«Vale la pena ricordare - interviene Amalia Picinelli, avvocato, anche lei residente nella zona - che i gatti che vivono in libertà, sono tutelati da leggi nazionali e regionali. E' vietato allontanarli dai luoghi nei quali trovano rifugio e protezione». La Legge 281/91 infatti sancisce la territorialità delle colonie feline quale caratteristica etologica del gatto, riconoscendo loro la necessità di avere un riferimento territoriale.

Inevitabile il dissenso tra gli abitanti della zona. In tanti amano gli animali e sono amareggiati e indignati per quanto sta accadendo.

Il comitato, costituito da, abitanti, volontari e associazioni, sta raccogliendo le firme da consegnare per chiedere di rivedere il progetto in modo da salvare una parte del giardino. Resta pochissimo tempo.

Per firmare la petizione:conalpasardegna@yahoo.com

cell. 347 9524964