Un matrimonio a 5 stelle, tra una coppia di facoltosi libanesi, con festa in spiaggia e ospiti a sorpresa. Tutto normale in Costa Smeralda, se non fosse che per allestire il palco, nella splendida spiaggia di Romazzino, sono entrate in azione le ruspe che avrebbero danneggiato l'arenile.

La Polizia municipale di ieri ha fermato le ruspe, ma i lavori per l'allestimento dell'evento "matrimonio Triumph", un matrimonio da mille e una notte in programma per il prossimo fine settimana, proseguono. Anche questa mattina i vigili urbani hanno effettuato un sopralluogo nella spiaggia di Romazzino, una delle più belle della Costa Smeralda, dove sorge l'omonimo hotel di lusso.

I lavori prevedono la realizzazione, autorizzata dal servizio Tecnico del Comune di Arzachena, di un "teatro" realizzato con tubi innocenti e pedane. Questa mattina, dopo il primo sopralluogo eseguito ieri sera, gli agenti della Polizia locale, guidati dal comandante Gianni Serra, hanno "delimitato" con paletti e nastro bianco e rosso una parte della spiaggia che presenta i solchi, anche di 50 centimetri di profondità, creati dalle ruspe in azione sulla spiaggia.

Gli agenti hanno stilato una "annotazione" dell'accaduto, trasmessa all'autorità giudiziaria e le ruspe sono state allontanate dalla spiaggia. Restano top secret i nomi degli sposi, che avrebbero invitato 500 fortunati al matrimonio, e soprattutto chi salirà su quel palco, probabilmente, come già accaduto in casi simili, una star internazionale.