A Ruinas è tutto pronto per i festeggiamenti in onore del Santo Patrono, San Giorgio Martire.

Tre giorni di festa organizzati dal Gruppo Folk del centro dell’alta Marmilla, in collaborazione con il comune e la Pro Loco locale, sempre attivo ad animare il paese con impegno e tanta passione.

Si parte, dunque, domani, 21 agosto, con il gran concerto alle ore 22 dei Tazenda.

Si prosegue poi sabato con la Santa Messa cantata con il coro Ghentiana Ruinas alle ore 17. Alle 18 prenderà avvio la processione per le vie del paese con il simulacro del santo che sarà accompagnato da “Is Coggius”, cantati dal coro di Ruinas, dalla confraternita “Sonadores”, i gruppi folk, cavalieri e fucilieri. Alle 19 è previsto un invito per l’intera comunità in piazza Nuova.

A seguire, alle ore 22, balli e musica in piazza Nuova con l'Associazione Culturale Gruppo Folk Ruinas, l’Associazione Culturale Folklorica Thathari di Sassari, Associazione culturale Kellarious di Selargius, Gruppo Folk Proloco Norbello, Gruppo folk Lunamatrona, Gruppo folk Texile di Aritzo, tenore di Orgosolo, Associazione Culturale Sant’Antonio di Austis.

I festeggiamenti religiosi continueranno domenica con la Santa Messa alle ore 11, quelli civili, invece, alle ore 17.30 con i giochi per i più piccoli e alle ore 22.30 termineranno con la discoteca in piazza Nuova con JBK DJ e lo schiuma party.