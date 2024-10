Una serata di ottima musica dal vivo e un ritrovamento tra vecchi amici: a Ruinas è tutto pronto per gli attesissimi festeggiamenti che celebreranno i 15 anni del Coro Ghentiana.

L’evento, il cui nome è stato arricchito con la dicitura “Coros Juntos”, si svolgerà sabato 10 settembre in piazza Arnaldo Tatti a Ruinas e sarà presentato da Roberto Tangianu.

Durante la serata, il pubblico verrà deliziato dalle note delle canzoni del padrone di casa, il Coro Ghentiana di Ruinas, diretto dal maestro Gianni Puddu, da quelle del Coro Bachis Sulis di Artizo, diretto dal maestro Michele Turnu e presente anche per i 10 anni di attività di quello di Ruinas; inoltre si esibiranno il maestro Luigi Lai con le sue launeddas, e gli ospiti speciali Elena Ledda e Mauro Palmas.

Dal 2007 il Coro Ghentiana porta il proprio nome in tutta Italia attraverso impegno e passione, senza mai interrompere il grande progetto dell’attività corale, andato avanti anche durante la pandemia.

“Per celebrare questi magnifici 15 anni, abbiamo deciso di convertire un concerto classico corale in uno musicale, ma i festeggiamenti non si fermano qui: a luglio abbiamo avuto l’onore di esibirci ad Assisi e in ottobre saremo invece a Val di Ledro in Trentino” affermano i coristi ai microfoni di Sardegna Live.

Proprio al rientro da Assisi, i coristi avevano ingannato il tempo a Fiumicino cantando in aeroporto sotto gli occhi affascinati di tutti i presenti. Il video era diventato virale sui social.

“Ruinas è un piccolo paese di appena 600 abitanti, quindi per noi sarebbe un onore se tutti i ruinesi rinnovassero il sostegno e l'affetto nei nostri confronti con la propria presenza il 10 settembre. E speriamo vengano tante altre persone da ogni parte della Sardegna. Non mancate!” concludono i coristi.