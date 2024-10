L’amministrazione comunale di Ghilarza aveva deciso di sistemare alcune piante nel centro storico per curare il decoro urbano del paese del Guilcier in occasione della storica visita del Presidente della Repubblica Mattarella. Un’iniziativa pensata per dare il miglior benvenuto possibile al capo dello Stato che ha voluto onorare la figura di Antonio Gramsci.

Era passata appena qualche ora dalla fine della festa quando qualcuno ha rubato dodici delle essenze mediterranee patrocinate da Forestas per la prestigiosa occasione.

A scoprirlo, nella serata di lunedì, sono stati proprio gli organizzatori che si stavano adoperando per ritirare le piante che, ora, il Comune dovrà risarcire spendendo un centinaio di euro.