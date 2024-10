Comune di Oristano in difficoltà per la prossima Sartiglia. Rispetto all'anno scorso mancano all'appello ben 300 transenne di metallo, che in occasione della giostra equestre di Carnevale vengono utilizzate in particolare per delimitare il percorso alla stella in via Duomo e nel resto dell'anno per altre manifestazioni e sulle strade e sui marciapiedi a tutela della incolumità pubblica e della sicurezza stradale in occasione di lavori, crolli di calcinacci, stabili pericolanti o buche.

Ed è proprio dalla pubblica strada che sarebbero state rubate tra il mese di marzo del 2015 e oggi le 300 transenne che mancano all'appello.

Lo ha dichiarato il responsabile del cantiere comunale nella denuncia per furto contro ignoti presentata oggi alla Stazione dei Carabinieri.

L'indagine si presenta tutt'altro che semplice e le piste da seguire potrebbero essere davvero tante.