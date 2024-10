Avevano rotto il bloccasterzo di uno scooter, caricato il mezzo nel portabagagli di una Fiat Panda e si erano allontanati dal luogo del furto procedendo a fari spenti.

A notarli però era stata una pattuglia dei carabinieri, ma i tre erano riusciti a far perdere le proprie tracce dopo una fuga a piedi. L’episodio era accaduto a in via Trento a Tortolì il 18 giugno scorso.

A distanza di un mese, oggi i carabinieri, al termine delle indagini, hanno denunciato due 20enni di Tortolì. Resta ancora sconosciuto il nome del terzo complice.