Continuano, insieme ai controlli per il rispetto delle misure anti-Covid-19, in questa fase di emergenza sanitaria, anche i servizi di prevenzione e contrasto ai reati predatori. Ieri pomeriggio, sulla linea del 113 è pervenuta una richiesta di intervento in Via Gorgona perché da un parcheggio condominiale era stata rubata un’autovettura.

L’operatore del Centro Operativo ha diramato le ricerche del veicolo a tutte le volanti presenti sul territorio; contemporaneamente, un altro equipaggio ha raggiunto il proprietario. Quest’ultimo ha riferito ai poliziotti che mentre entrava con la propria autovettura all’interno del parcheggio condominiale, ha visto due cittadini stranieri proprio in prossimità dell’ingresso carrabile. Non avendo badato inizialmente a tale circostanza, il signore ha parcheggiato l’auto ed è rientrato in casa. Ma quando, poco dopo è uscito di nuovo dall’abitazione, si è accorto che la sua macchina non era più nel suo parcheggio.

Grazie alle descrizioni fornite tempestivamente dalla vittima, un altro equipaggio intercettava l’auto rubata, con due occupanti a bordo, in viale la Playa. Questi ultimi, accortisi della presenza della Polizia, hanno cercato di nascondersi all’interno di un’area di parcheggio ma il rapido intervento dei poliziotti ha evitato una probabile fuga. L’auto è così potuta tornare in possesso del suo legittimo proprietario, senza aver subito alcun danno.

I due stranieri sono stati bloccati ed identificati per Ziani Abdelwadoud 20enne e Chine Iskander 26enne, entrambi di origine algerina, pregiudicati e senza fissa dimora. I due sono stati condotti in Questura e tratti in arresto per furto in abitazione e trattenuti presso le locali camere di sicurezza in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.