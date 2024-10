Hanno asportato valige, borse personali, computer, denaro e documenti i due giovani arrestati dai Carabinieri della Tenenza di San Teodoro per il reato di furto aggravato. I due, 20enni della provincia di Sassari, sono stati fermati dai militari a bordo della loro autovettura in località “Isuledda”.

Nell’auto i Carabinieri hanno trovato delle valigie, una borsa da donna, un computer portatile, dei contanti e vari documenti. Secondo quanto riferito dai militari, il tutto era stato rubato poco prima da un’auto lasciata in sosta nei pressi della famosa spiaggia di “Isuledda”, di proprietà di una famiglia di turisti. Per i due giovani sono scattate le manette e per loro è previsto il rito direttissimo di convalida dell’arresto, mentre la refurtiva recuperata è stata riconsegnata interamente ai legittimi proprietari da parte dei militari della Tenenza di San Teodoro.

I Carabinieri colgono l’occasione per sensibilizzare i cittadini a continuare a segnalare tempestivamente al “112”, Pronto Intervento dell’Arma dei Carabinieri, situazioni inconsuete nonché veicoli o persone sospette, attesa l’importanza fondamentale che i cittadini danno quotidianamente con la loro collaborazione. L’azione posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro per il contrasto ai reati predatori, continuerà senza sosta.