I carabinieri hanno arrestato a Cagliari, Alessio Deidda, pregiudicato 48enne, e uno studente minorenne di 16 anni per furto aggravato.

I due sono stati sorpresi due notti fa dai militari all’interno della concessionaria “Autocenter” in via Ghepardo, intenti a rubare pneumatici da alcune vetture in esposizione.

Il 48enne ora si trova nel carcere in attesa di giudizio mentre per il 16enne è stato affidato a una comunità di accoglienza.