A seguito dei recenti episodi criminosi di natura predatoria che hanno avuto come oggetto la distruzione o il furto di diversi distributori automatici installati nei pressi di esercizi, nel centro abitato di Carbonia, allo scopo di sottrarne il contenuto in denaro, i Carabinieri della Compagnia di Carbonia (coordinati dal Capitano Lucia Dilio), dalle prime ore di questa mattina hanno svolto diverse perquisizioni in abitazione , a riscontro degli accertamenti investigativi svolti.

All'esito di queste operazioni, i militari delle stazioni di Carbonia e Cortoghiana hanno deferito in stato di libertà un 33enne e un 41enne, entrambi originari di Carbonia ma residenti a Bacu Abis, con diversi precedenti di polizia specifici, responsabili in concorso dei furti dei distributori automatici della Tabaccheria di piazza della Repubblica e di quello della Farmacia Urgu, in via Gramsci.

Sono stati altresì deferiti una 33enne e una 48enne di Carbonia, entrambe disoccupate e con precedenti di polizia, individuate quali responsabili di due furti ai danni del negozio di autoricambi "Lancellotti" di via Costituente. Le due donne sono gravemente indiziate di essersi introdotte nell'esercizio commerciale e di aver approfittato di un momento di distrazione per asportare l’incasso contenuto in cassa.