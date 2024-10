Gli Agenti della Squadra Volante di Cagliari hanno tratto in arresto Marco Deidda, 31enne pregiudicato, e Mirko Fanni, 36enne anche lui pregiudicato, con l’accusa di furto aggravato.

Deidda è stato anche denunciato in stato di libertà anche per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso perchè trovato in possesso di due cacciaviti.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 16.50 di ieri quando un cittadino ha segnalato al 113 la presenza di due individui sospetti a bordo di un autobus che al momento stava percorrendo la Via Roma. I due avevano al seguito dei grossi bustoni contenenti cavi elettrici.

Un equipaggio della Squadra Volante ha immediatamente raggiunto l’autobus indicato fermandolo all’altezza della Via Baccaredda.

Gli Agenti, saliti sul mezzo, hanno individuato e fermato i due giovani segnalati che vicino a loro custodivano quattro grosse buste tutte contenenti cavi elettrici dei quali non giustificavano il possesso.

Dagli accertamenti effettuati dagli operatori è emerso che il materiale elettrico era appena stato rubato da un cantiere edile della zona.

Tratti in arresto, su disposizione del P.M. di turno presso il Tribunale, Deidda e Fanni sono stati riaccompagnati presso le proprie abitazioni in attesa del processo per direttissima previsto nella mattinata odierna.