Ieri pomeriggio a Villasalto, un uomo e due donne, di 42, 40 e 34 anni, sono stati sorpresi dai carabinieri poco dopo aver rubare le offerte all’interno della chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo.

I militari nella loro auto hanno trovato vari attrezzi da scasso, grimaldelli, alcuni monili in oro e 100 euro circa. Il tutto è stato sequestrato e le tre persone sono state denunciate per furto in flagranza aggravato in concorso e possesso ingiustificato di attrezzi da scasso.