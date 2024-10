Gli agenti di polizia, ieri pomeriggio, hanno denunciato due uomini che avevano rubato, in pieno centro a Cagliari, la bicicletta a un ragazzo originario del Pakistan. A insospettire i poliziotti della volante il comportamento di E. F., 54enne già noto alle forze dell’ordine che, alla vista della pattuglia, si è allontanato velocemente verso via Maddalena con un bloccaruota per bici stretto tra le mani.

Gli agenti lo hanno inseguito identificando anche il complice M. A. di 44 anni, pregiudicato. I due sono stati sorpresi all’interno del cortile di un condominio dove avevano nascosto sia il bloccaruote che una bicicletta. Inizialmente i due hanno negato di aver preso la bici poi il più anziano dei due ha sostenuto di essere il proprietario mostrando anche la chiave dell’antifurto.

Dopo brevi indagini i poliziotti hanno scoperto che il mezzo era stato rubato a un giovane pakistano mentre eseguire delle operazioni in uno sportello bancomat. A quel punto, E.F. e M.A. sono stati accompagnati in questura e segnalati all’autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato in concorso. La bicicletta è stata invece restituita al proprietario.