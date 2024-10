Nel corso della mattinata odierna i Carabinieri della stazione di Capoterra della compagnia di Cagliari al termine di una attività investigativa hanno deferito in stato di libertà due noti pregiudicati disoccupati residenti entrambi della cittadina, P.A. classe 1982 e C.G. classe 1985 per i reati di furto in abitazione in concorso, ricettazione e simulazione di reato.

I due giovani intorno alle nove di ieri mattina, a bordo di un Fiat Doblò si recavano presso l’abitazione di un residente di Capoterra presso la località “La Residenza del Sole” all’interno della quale si introducevano attraverso una portafinestra e rubavano numerosi monili in oro, oggetti preziosi ed orologi per un valore complessivo di circa 5000 euro.

I militari della stazione quindi, allertati da alcuni passanti, si recavano presso l’abitazione dove stava avvenendo il furto ma non reperivano gli autori che già si erano dati alla fuga a bordo del Fiat Doblò che abbandonavano poco dopo nelle campagne adiacenti e nelle vicinanze del quale veniva rinvenuto una cassetta contenente gli strumenti di effrazione utilizzati dai ladri. Poco dopo si recava presso la stazione carabinieri di Capoterra uno dei due pregiudicati per denunciare il furto del proprio Fiat Doblò, nel tentativo di sviare le indagini, formalizzando il tutto intorno alle 11.