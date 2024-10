Nella mattinata di ieri la polizia ha denunciato, per aver illecitamente asportato gasolio dal serbatoio di un pullman, due giovani orgolesi: un 33enne, C.A., e un 27enne, S.A.

In particolare, gli agenti, durante il servizio di prevenzione e controllo del territorio, hanno notato una persona aggirarsi vicino a un pullman dell’Arst, fermo per avaria in una piazzuola vicino al centro abitato, lungo la S.p. 58.

Alla vista della volante, il giovane si è dato alla fuga lasciando sul posto, oltre a vari arnesi da scasso, l’autovettura utilizzata.

I successivi accertamenti, basati anche sul rinvenimento all’interno dell’auto delle chiavi inserite nel quadro e di due telefoni cellulari, hanno consentito alla polizia di risalire ai presunti autori del reato.

Sul posto gli agenti hanno rinvenuto un ingegnoso sistema di asportazione del gasolio dal serbatoio del pullman, riversato in taniche di plastica attraverso un’elettropompa artigianale collegata alla batteria dell’auto.

I due giovani sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.