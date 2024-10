Pochi giorni fa, alla Stazione Marittima di Porto Torres, durante la sosta di un treno regionale, un sedicenne con la complicità di altri due amici ha sottratto due tablet al macchinista e al capotreno.

Il furto è stato commesso in un momento in cui il personale si trovava all’interno della Stazione Marittima. Sono bastati pochi minuti per permettere al minore di introdursi all’interno della cabina guida e asportare i due dispositivi elettronici.

Sono stati subito predisposti una serie di servizi mirati da parte del personale della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Sassari che, grazie anche alle riprese del sistema di videosorveglianza, hanno permesso di individuare e poi identificare gli autori.

Al termine dell’attività i tre giovani minori sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.